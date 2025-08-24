Практика судів
У День Незалежності України відбувся обмін полоненими з РФ, фото

16:47, 24 серпня 2025
В Україну повернулися військові та цивільні, серед яких журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, а також колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
24 серпня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Додому повертаються Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Також повернувся журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Ще один журналіст, що повернувся - Марк Каліуш.

Загалом повернулось 8 цивільних, один з них - колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

«Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні.

Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», — зазначив Президент.

