В День Независимости Украины состоялся обмен пленными с РФ, фото

16:47, 24 августа 2025
В Украину вернулись военные и гражданские, среди которых журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, а также бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.
24 августа Украина и Россия провели очередной этап обмена военнопленными. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Домой возвращаются воины Вооружённых Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену ещё с 2022 года.

Также вернулся журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го. Ещё одна журналистка, которая вернулась, — Марк Калиуш.

Всего вернулось 8 гражданских, один из них — бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.

«Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооружённых Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену ещё с 2022 года.

Возвращаем домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го. Наконец он дома, в Украине.

Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнёрам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой даёт возможность нашим людям возвращаться», — отметил Президент.

