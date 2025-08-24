Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У День Незалежності України відбувся обмін полоненими з РФ, фото

16:47, 24 серпня 2025
В Україну повернулися військові та цивільні, серед яких журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, а також колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
У День Незалежності України відбувся обмін полоненими з РФ, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

24 серпня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Додому повертаються Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Також повернувся журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Ще один журналіст, що повернувся - Марк Каліуш.

Загалом повернулось 8 цивільних, один з них - колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

«Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні.

Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», — зазначив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

полонені полон обмін полоненими

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд не має права виносити окрему ухвалу щодо питань, які не є предметом спору: позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно меж повноважень суду при винесенні окремої ухвали у справі щодо контролю поліції за дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, що стосується обігу зброї, а також права оглядати приміщення, вилучати предмети та опечатувати об’єкти.

Мобілізовані працівники враховуються до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а роботодавець відповідає за достовірність звітності – Верховний Суд

Верховний Суд: працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для цілей визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова