Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко

16:42, 24 августа 2025
Из плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, похищенного 18 апреля 2022 года.
24 августа из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого оккупанты похитили в апреле 2022 года. Об этом сообщили в Координационном штабе.

«Это прямо праздник у нас величайший, что могло произойти в нашей жизни. И это такой подарок, потому что завтра у его мамы день рождения. Мы теперь даже не знаем, что еще ей можно подарить, потому что это самый прекрасный подарок. Все плачем от радости, от счастья. Не можем успокоиться, отвечаем на все звонки», — рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук в комментарии Суспільному.

По ее словам, жена экс-мэра уже услышала голос мужа — он сам позвонил и первым его словом было: «Слава Украине».

«Это было просто очень короткое сообщение, что на территории Украины освобожден — и все. Мне и сестре Владимира Васильевича позвонила жена, всем родственникам уже сказали», — добавила Анна.

Владимир Николаенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 год.

Бывшего мэра Херсона российские военные похитили еще 18 апреля 2022 года. Накануне он получал угрозы от местных коллаборантов.

Долгое время о нем не было никакой информации, пока представители Международного комитета Красного Креста не подтвердили, что он находится в российском плену.

Как пишет издание МОСТ, с началом российской оккупации Николаенко присоединился к силам территориальной обороны.

В мае 2025 года появилась информация о том, что экс-мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжело больного пленного. Это произошло еще в 2022 году. После отказа российская сторона больше не включала его в списки на обмен.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Также Кабмин планирует до 30 сентября подать законопроекты по выплате сумм пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений.

