Из плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, похищенного 18 апреля 2022 года.

24 августа из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого оккупанты похитили в апреле 2022 года. Об этом сообщили в Координационном штабе.

«Это прямо праздник у нас величайший, что могло произойти в нашей жизни. И это такой подарок, потому что завтра у его мамы день рождения. Мы теперь даже не знаем, что еще ей можно подарить, потому что это самый прекрасный подарок. Все плачем от радости, от счастья. Не можем успокоиться, отвечаем на все звонки», — рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук в комментарии Суспільному.

По ее словам, жена экс-мэра уже услышала голос мужа — он сам позвонил и первым его словом было: «Слава Украине».

«Это было просто очень короткое сообщение, что на территории Украины освобожден — и все. Мне и сестре Владимира Васильевича позвонила жена, всем родственникам уже сказали», — добавила Анна.

Владимир Николаенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 год.

Бывшего мэра Херсона российские военные похитили еще 18 апреля 2022 года. Накануне он получал угрозы от местных коллаборантов.

Долгое время о нем не было никакой информации, пока представители Международного комитета Красного Креста не подтвердили, что он находится в российском плену.

Как пишет издание МОСТ, с началом российской оккупации Николаенко присоединился к силам территориальной обороны.

В мае 2025 года появилась информация о том, что экс-мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжело больного пленного. Это произошло еще в 2022 году. После отказа российская сторона больше не включала его в списки на обмен.

