З російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка

Із полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого викрали 18 квітня 2022 року.

24 серпня із російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого викрали окупанти у квітні 2022 року. Про це повідомили у Координаційному штабі.

«Це прямо свято в нас найвеличніше, що могло трапитися в нашому житті. І це такий подарунок, бо завтра в його мами день народження. Ми тепер навіть не знаємо, що ще їй таке подарувати, бо це найгарніший подарунок. Всі плачемо від радощів, від щастя. Не можемо заспокоїтися, відповідаємо на всі дзвінки», — розповіла його племінниця Ганна Коршун-Самчук у коментарі Суспільному.

За її словами, дружина ексмера вже почула голос чоловіка — він сам зателефонував і першим його словом було: «Слава Україні».

«Це було просто дуже коротке повідомлення, що на території України звільнений й все. Мені та сестрі Володимира Васильовича подзвонила дружина, всім вже родичам сказали», — додала Ганна.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік.

Колишнього мера Херсона російські військові викрали ще 18 квітня 2022 року. Напередодні він отримував погрози від місцевих колаборантів.

Довгий час інформації про нього не було, аж поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що він перебуває у російському полоні.

Як пише видання МОСТ, із початком російської окупації Миколаєнко долучився до лав територіальної оборони.

У травні 2025 року з’явилася інформація про те, що ексмер Херсона відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого. Сталося це ще у 2022 році. Після відмови російська сторона більше не включала його до списків на обмін.

