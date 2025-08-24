Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику более чем на $700 млн уже в сентябре

Канада объявила о передаче Украине в сентябре большого пакета помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сентябре Украина получит очередной пакет военной помощи от Канады, в который войдут дроны, боеприпасы и бронетехника. Общая стоимость партии превышает 1 миллиард канадских долларов (более 700 млн долларов США). Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни во время торжеств по случаю Дня Независимости в Киеве.

Он напомнил, что во время саммита G7 в июне Канада пообещала выделить ещё 2 млрд канадских долларов на поддержку украинской армии.

«Я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала путём поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — отметил Карни.

Канада также выделит десятки миллионов долларов на:

экстренную медицинскую помощь;

строительство бомбоубежищ;

поддержку местной демократии;

киберзащиту Украины.

После торжеств Карни и президент Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию.

Зеленский сообщил, что Канада готова присоединиться к программе PURL, которая обеспечивает Украину вооружением.

Также он подчеркнул, что Оттава синхронизирует свои санкции против России с украинскими.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.