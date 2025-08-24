Практика судів
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн уже у вересні

15:48, 24 серпня 2025
Канада оголосила про передачу Україні у вересні великого пакета допомоги.
У вересні Україна отримає черговий пакет військової допомоги від Канади, до якого увійдуть дрони, боєприпаси та бронетехніка. Загальна вартість партії перевищує 1 мільярд канадських доларів (понад 700 млн доларів США).Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві.

Він нагадав, що під час саміту G7 у червні Канада пообіцяла виділити ще 2 млрд канадських доларів на підтримку української армії.

«Я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця», — зазначив Карні.

Канада також виділить десятки мільйонів доларів на:

  • екстрену медичну допомогу;
  • будівництво бомбосховищ;
  • підтримку місцевої демократії;
  • кіберзахист України.

Після урочистостей Карні та Президент Володимир Зеленський провели спільну пресконференцію.

Зеленський повідомив, що Канада готова долучитися до програми PURL, яка забезпечує Україну озброєнням.

Також він підкреслив, що Оттава синхронізує свої санкції проти Росії з українськими.

