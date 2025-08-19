Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Кабмин в программе действий правительства запланировал внедрение новой модели пенсионной системы. В частности, в программе правительство предлагает переход к единой, «прогнозируемой» пенсионной системе:
Трансформация специальных пенсий в профессиональные предусматривает разработку и подачу в декабре 2025 года законопроекта о профессиональных пенсионных программах.
В рамках этого мероприятия должна быть обеспечена интеграция специальных условий пенсионного обеспечения с системой общеобязательного государственного пенсионного страхования, где каждый человек может получать пенсию из разных систем (сейчас выбор одной из пенсий). Также, по мнению правительства, это будет стимулировать к занятости после завершения карьеры на «привилегированной» работе, службе.
Ранее глава Министерства социальной политики, семьи и единства Денис Улютин объяснил, что трансформация специальных пенсий в профессиональные означает, что оплата будет «с учетом трех факторов — базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная — из разных источников финансирования».
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее председатель социального Комитета Верховной Рады Галина Третьякова предложила уравнять возраст выхода на пенсию для прокуроров, судей и т. д. с общими условиями выхода на пенсию гражданами. То есть убрать выход на пенсию по выслуге лет.
«Имеем ситуацию, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а за так называемую выслугу. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в одном возрасте и с индексацией по одинаковому механизму.
Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен составлять столько, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судейской деятельности и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», — отметила Галина Третьякова.
В качестве критериев достижения целей в 2025 году программа действий правительства предусматривает следующее:
В качестве критериев достижения целей в 2026 году правительство предусмотрело, что до 31 декабря 2026 года будут усовершенствованы механизмы исчисления пенсий. И для 5 млн человек пенсия составит не менее 4000 грн.
Также программа действий предусматривает «обеспечение надлежащей защиты интересов государства в судах». Речь идет о решениях для судебных обязательств по пенсионному обеспечению. В частности, в рамках этого речь идет о:
Реформа солидарной пенсионной системы предусматривает разработку законопроекта о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по усовершенствованию механизма исчисления пенсии и учета пенсионных прав.
Автор: Наталя Мамченко
