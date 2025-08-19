Спецпенсії замінять на професійні пенсії – що запланував Кабмін у програмі дій уряду

Кабмін у програмі дій уряду запланував запровадження нової моделі пенсійної системи.
Зокрема, у програмі уряд пропонує перехід до єдиної, «прогнозованої» пенсійної системи:
Трансформація спеціальних пенсій у професійні передбачає розроблення та подання у грудні 2025 року законопроекту про професійні пенсійні програми.
В рамках цього заходу має бути забезпечено інтеграцію спеціальних умов пенсійного забезпечення із системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, де кожна людина може отримувати пенсію з різних систем (наразі вибір однієї із пенсії). Також, на думку уряду, це стимулюватиме до зайнятості після завершення кар’єри на «привілейованих» роботі, службі.
Раніше очільник Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін пояснив, що трансформація спеціальних пенсій у професійні означає, що оплата буде «з урахуванням трьох факторів — базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна — з різних джерел фінансування».
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше голова соціального Комітету Верховної Ради Галина Третьякова запропонувала урівняти вік виходу на пенсію для прокурорів, суддів тощо з загальними умовами виходу на пенсію громадянами. Тобто, прибрати вихід на пенсію за вислугою років.
«Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.
Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова.
В якості критеріїв досягнення цілей у 2025 році програма дій уряду передбачає наступне:
В якості критеріїв досягнення цілей у 2026 році уряд передбачив, що до 31 грудня 2026 року буде удосконалено механізми обчислення пенсій. І для 5 млн. осіб пенсія становить не менше, ніж 4000 грн.
Також програма дій передбачає «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах». Йдеться про рішення для судових зобов’язань за пенсійними забезпеченнями.
Зокрема в рамках цього йдеться про:
Реформа солідарної пенсійної системи передбачає розроблення законопроекту про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав.
Автор: Наталя Мамченко
