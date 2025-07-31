Судьи должны выходить на пенсию по возрасту, как другие граждане, а не по выслуге – Галина Третьякова

Глава социального комитета Галина Третьякова считает, что настало время отменить пенсии по выслуге лет – как для судей, так и для других должностных лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Де-юре в Украине пенсионный возраст составляет 63-65 лет, но де-факто он значительно меньше. Ряд должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить. На этом акцентировала внимание глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова во время дискуссии с участием судей.

«Имеет место ситуация, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а по так называемой выслуге. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в один возраст и с индексацией по одинаковому механизму.

Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен составлять столько, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судейской деятельности, и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», – отметила Галина Третьякова.

По ее словам, эти коэффициенты замещения со временем неуклонно падали. «Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат к денежному обеспечению за чрезмерную работу и систему, которая бы удерживала судей в отрасли», – считает она.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», аналогичное мнение Третьякова высказала на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады с участием Генерального прокурора Руслана Кравченко.

«Давайте сделаем прокуратуру отраслью, где будет нормальная система оплаты труда, где будут рыночные принципы, что сюда на эту зарплату люди пойдут, они будут брать ответственность, не будут бояться за свое будущее.

В то же время сделаем так, чтобы пенсионный возраст у прокуроров не был 45. А, как у всех граждан пенсионный возраст – 60-65, в зависимости от общего стажа.

То, что коэффициент сегодня, который является привилегированным для прокуроров – 60%, у всех граждан это 30, не достигает даже 40. Это так называемый коэффициент замещения. Он закреплен для прокуратуры.

Мы готовы делать 70, 80, доработать корреляцию для судей. Но делать это системно. И сделать так, чтобы эти привилегии государства отменялись в случае, когда КДКП выявляет нарушения. И человек понимал, что эти привилегии для добросовестных прокуроров, которые работают долго, а если они что-то нарушили – все, что государство делает для них, должно отмениться.

А не так, что в 45 лет пошли на пенсию, получили обеспечение, и пенсию, и привилегии какие-то. Система оплаты труда, денежного содержания и этих бенефитов должна делать так, чтобы человек работал честно», – отметила тогда Третьякова.

Напомним, что сейчас ожидает рассмотрения в Верховной Раде законопроект 12278 об отмене спецпенсий для прокуроров, который комитет рекомендовал к принятию.

В целом эти изменения являются частью более широкой дискуссии о необходимости выровнять денежное обеспечение на разных должностях, провести аудит государственных расходов, обеспечить гарантии для военнослужащих.

Так, комментируя предложение ввести орудийную величину вместо прожиточного минимума для расчета окладов должностных лиц, Третьякова отметила, что для поднятия минимальной пенсии гражданам до 5 тысяч грн нужно дополнительно 340 млрд грн. В то же время, из-за привязки окладов должностных лиц к прожиточному минимуму, создать предпосылки для повышения пенсий обычным гражданам фактически сейчас невозможно.

Напомним, сейчас в Раде зарегистрирован пакет законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469, которым предлагается ввести для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц орудийную величину.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.