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Правительство утвердило запуск Дія.Карты — в Минцифры объяснили, как это будет работать

20:05, 30 июля 2025
Каждая выплата будет иметь отдельный счет, что позволит четко контролировать целевое использование средств.
Правительство утвердило запуск Дія.Карты — в Минцифры объяснили, как это будет работать
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В ближайшее время украинцы смогут получать все виды государственной помощи на одну цифровую карту — Дія.Карту, которая объединит несколько счетов под разные целевые программы. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», соответствующее решение утвердил Кабинет Министров.

Новая система позволит избежать необходимости открывать отдельные банковские карты для каждой программы. Дія.Карта создает удобную финансовую модель, при которой каждый вид помощи будет зачисляться в рамках одного инструмента, но на отдельные целевые счета.

Как это будет работать?
Например, ветеран, у которого ребенок идет в первый класс, оформляет участие в программах «Ветеранский спорт» и «Пакет школьника». Он получит 5 000 грн на подготовку ребенка к школе и 1 500 грн на спортивную реабилитацию — все на одну Дія.Карту, но на разные целевые счета.

С помощью Дія.Карты можно будет получать:
• все целевые выплаты через приложение Дія — еКнига, Пакет школьника, єМалятко и другие;
• выплаты по военным облигациям;
• помощь от международных организаций;
• пенсии и социальные выплаты.

О дате запуска Дія.Карты будет сообщено дополнительно.

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деньги Дия Министерство цифровой трансформации денежная помощь

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