Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Высший совет правосудия не хочет видеть проблем, с которыми сталкиваются суды – Совет судей Украины

08:15, 31 июля 2025
В органе судейского управления считают, что Высший совет правосудия фактически «прикрывает» Государственную судебную администрацию от критики.
Высший совет правосудия не хочет видеть проблем, с которыми сталкиваются суды – Совет судей Украины
Источник фото: Совет судей Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Совете судей Украины скептически оценивают деятельность Высшего совета правосудия по обеспечению финансовых потребностей судебной власти.

Об этом сообщил председатель Совета судей Украины Богдан Монич во время заседания юридической ассоциации «Добросуд» 26 июля.

«Суды сообщают о том, что возникли те или иные проблемы. Мы обращаемся в Государственную судебную администрацию. Однако в ГСА говорят, что все вроде бы «хорошо». Как известно, Совет судей ранее неоднократно высказывал замечания относительно деятельности ГСА, однако Высший совет правосудия, по сути, выступал в защиту ГСА и его руководства», - рассказал Богдан Монич.

Как отметил председатель Совета судей, несмотря на претензии, которые время от времени возникают у судов и судей к ГСА, Высший совет правосудия делает вид, что ничего не происходит, а руководители ГСА регулярно получают премии.

«То есть, ВСП не видит проблем, с которыми сталкиваются суды», – рассказал Богдан Монич.

Более того, по словам главы Совета судей, сложилась ситуация, когда Высший совет правосудия ведет себя некорректно по отношению к Совету судей Украины.

«При рассмотрении жалоб на ГСА, Совет правосудия по сути указал Совету судей на его «место» - фактически нам сказали, что «не нужно туда вмешиваться»», - отметил Богдан Монич.

Как добавил глава Совета судей, в настоящее время в распоряжении ГСА есть нераспределенные средства специального фонда (около 3 млрд. грн. по данным ГСА), которые можно было бы хотя б частично направить на решение потребностей судебной власти, однако Судебная администрация пока «придерживает» указанные средства.

Напомним, что по данным опроса судей судов первой инстанции, более 75% судей за собственные деньги закупают все необходимое для обеспечения правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд ГСА Рада судей Украины ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Высший совет правосудия не хочет видеть проблем, с которыми сталкиваются суды – Совет судей Украины

В органе судейского управления считают, что Высший совет правосудия фактически «прикрывает» Государственную судебную администрацию от критики.

Судьи должны выходить на пенсию по возрасту, как другие граждане, а не по выслуге – Галина Третьякова

Глава социального комитета Галина Третьякова считает, что настало время отменить пенсии по выслуге лет – как для судей, так и для других должностных лиц.

Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ не будет проводить повторный конкурс – будут ждать назначения Цывинского

В свою очередь, Денис Шмыгаль заявил, что отказ Кабмина назначить директором БЭБ Цывинского «не означает, что Кабмин хочет новый конкурс, а означает, что комиссия должна представить и других кандидатов».

«Нам нужно 75 млрд долларов на следующие 2 года»: Даниил Гетманцев рассказал об ожиданиях от новой программы с МВФ

Понимание источников поступления такой помощи пока есть только на сумму, составляющую половину необходимого Украине финансирования.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області