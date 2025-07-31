Высший совет правосудия не хочет видеть проблем, с которыми сталкиваются суды – Совет судей Украины

В органе судейского управления считают, что Высший совет правосудия фактически «прикрывает» Государственную судебную администрацию от критики.

Источник фото: Совет судей Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Совете судей Украины скептически оценивают деятельность Высшего совета правосудия по обеспечению финансовых потребностей судебной власти.

Об этом сообщил председатель Совета судей Украины Богдан Монич во время заседания юридической ассоциации «Добросуд» 26 июля.

«Суды сообщают о том, что возникли те или иные проблемы. Мы обращаемся в Государственную судебную администрацию. Однако в ГСА говорят, что все вроде бы «хорошо». Как известно, Совет судей ранее неоднократно высказывал замечания относительно деятельности ГСА, однако Высший совет правосудия, по сути, выступал в защиту ГСА и его руководства», - рассказал Богдан Монич.

Как отметил председатель Совета судей, несмотря на претензии, которые время от времени возникают у судов и судей к ГСА, Высший совет правосудия делает вид, что ничего не происходит, а руководители ГСА регулярно получают премии.

«То есть, ВСП не видит проблем, с которыми сталкиваются суды», – рассказал Богдан Монич.

Более того, по словам главы Совета судей, сложилась ситуация, когда Высший совет правосудия ведет себя некорректно по отношению к Совету судей Украины.

«При рассмотрении жалоб на ГСА, Совет правосудия по сути указал Совету судей на его «место» - фактически нам сказали, что «не нужно туда вмешиваться»», - отметил Богдан Монич.

Как добавил глава Совета судей, в настоящее время в распоряжении ГСА есть нераспределенные средства специального фонда (около 3 млрд. грн. по данным ГСА), которые можно было бы хотя б частично направить на решение потребностей судебной власти, однако Судебная администрация пока «придерживает» указанные средства.

Напомним, что по данным опроса судей судов первой инстанции, более 75% судей за собственные деньги закупают все необходимое для обеспечения правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.