«Ви подаєте поганий сигнал судам, ви кажете, що в ДСА «все в порядку», але це не так»: як відбувся розгляд скарги РСУ на керівництво ДСА

Члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів врятували Максима Пампуру від неприємностей.

Джерело фото: SUD.UA

Розгляд дисциплінарної справи за зверненням Ради суддів України щодо як діючого, так і минулого керівників Державної судової адміністрації, 1 та 5 лютого у певній мірі став скандальним.

Нагадаємо, що Рада суддів України у серпні минулого року визнала діяльність Державної судової адміністрації з питань організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів судової влади у 2022-2023 роках незадовільною.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у РСУ тоді виникли питання до ДСА щодо якості матеріального та фінансового забезпечення судів першої інстанції, непрозорої ситуації з нарахуванням премій працівникам апаратів судів та співробітникам ДСА, відсутності реальної допомоги судам, які опинилися у складній ситуації (як КОАС після ліквідації ОАС міста Києва), непрозорого розподілу міжнародної технічної допомоги, не зовсім зрозумілих витрат під час війни, таких як видання 500 примірників ювілейної книги, присвяченої 20-річчю Державною судової адміністрації, загальною вартістю 405 тисяч гривень тощо.

Хоча чимала кількість питань була адресована скоріше до вже колишнього голови ДСА Олексія Сальнікова, якого ВРП звільнила у грудні 2023 року за скоєння корупційного правопорушення, втім були питання і до діючого в. о. голови ДСА Максима Пампури, який за часів Олексія Сальнікова відповідав за фінансові аспекти діяльності ДСА.

Під час засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя голова РСУ Богдан Моніч повторив суть претензій, які виникли у РСУ до ДСА у 2022-2023 роках.

«Фактично мова йде про те, що ДСА опинилася поза контролем судової влади. ДСА вирішує низку питань на власний розсуд. ДСА не хоче пояснювати свої рішення та дії. Отримати будь-яку інформацію від ДСА – це ціла проблема. Є відверте приховування інформації. Нажаль, Судова адміністрація фактично проводить незалежну політику від судів та органів суддівського врядування», - додатково розповів Богдан Моніч Комісії.

Голова РСУ також зазначив, що Рада суддів стикалася навіть із прямою дезінформацією зі сторони ДСА щодо реального розміру заробітної плати в апаратах судів. «Цифри, які нам надавала ДСА, не відповідали реальним виплатам», - повідомив голова РСУ.

Богдан Моніч розповів, що при цьому в ДСА в 2022 році виплачувалися досить високі премії. Наприклад, водіям ДСА нараховувалися премії у розмірі 486% від посадового окладу, а співробітники фактично не працюючих у 2022 році ТУ ДСА в Херсонській області та ТУ ДСА в Луганській області отримували стимулюючі виплати у розмірі 125% та 116% від посадового окладу відповідно.

Крім того, за словами голови РСУ, у 2022 році керівництво ДСА проігнорувало досягнуті у 2021 році між РСУ та ДСА домовленості про те, що рівень стимулюючих у ДСА буде виплачуватися максимум на рівні працівників апаратів апеляційних судів (тобто не більше заявлених тоді ДСА для апеляцій 45% від окладу). Однак в 2022 році, наприклад, в ТУ ДСА Івано-Франківській області премії склали – 60,9% від окладу, в ТУ ДСА в Вінницької області - 69% від окладу, Закарпатської області – 81%, Запорізької – 97%, Волинської області - 100,5%.

Однак, деякі члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби досить цікаво відреагували на претензії РСУ до ДСА.

Так, член Комісії, заступник голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов взагалі поставив під сумнів право Ради суддів отримувати від ДСА звіти та пояснення.

«А чим передбачено, що ДСА має звітувати перед РСУ? ДСА підзвітна виключно Вищій раді правосуддя. Ви зазіхаєте на повноваження ВРП?», - задав питання голові РСУ Дмитро Лук’янов.

«Я нагадаю, що майже весь 2022 рік і на початку 2023 року у ВРП не було повноважного складу. РСУ тоді залишався єдиним діючим органом суддівського врядування. РСУ може здійснювати контроль над діяльністю ДСА, оскільки мова йде про фінансування судів. Нагадаю, ДСА розпоряджається мільярдами гривень», - відповів Богдан Моніч.

«Але ж перерозподіл коштів на ті чи інші потреби – це ж дискреційні повноваження ДСА. ДСА розподіляє кошти так, як вважає за потрібне. Чим передбачене те, що РСУ взагалі може давати якійсь доручення ДСА?», - знов не погодився з головою РСУ Дмитро Лук’янов.

Крім того, деякі члени Комісії запропонували Богдану Монічу перерахувати, «з юридичної точки зору», норми законів та нормативних документів, які, на думку РСУ, порушив Максим Пампура.

«Колеги, РСУ вам надіслала своє рішення, в якому викладені всі претензії до керівництва ДСА. Ви зараз вимагаєте, щоб я зайнявся перерахуванням різних норм та пунктів. Якщо так треба, то на наступне засідання я зроблю виписки з законів та нормативних документів», - відповів Богдан Моніч.

«Голова РСУ не відповідає на жодне наше питання», - дещо емоційно повідомив іншим членам Комісії Дмитро Лук’янов.

Що стосується Максима Пампури, то в. о. голови ДСА повністю заперечував свою провину, а щодо частини епізодів зазначив, що ті чи інші рішення в системі ДСА були обумовлені позицією колишнього голови ДСА Олексія Сальнікова. До зазначених рішень особисто Максим Пампура, за його словами, взагалі не мав жодного відношення.

У підсумку, після досить тривалої дискусії, голова Комісії з питань вищого корпусу державної служби, член ВРП Микола Мороз запропонував закрити дисциплінарне провадження щодо Максима Пампури у зв’язку з відсутністю в його діях складу дисциплінарного проступку.

«Подумайте, який сигнал ви посилаєте судам. Ви фактично кажете, що в діяльності ДСА «все добре», хоча це далеко не так. Ви кажете, що ДСА може і далі робити будь що. Судова адміністрація розпоряджається величезними коштами та матеріальними ресурсами, однак ніколи добровільно не бажає пояснювати як і куди витрачаються гроші. В діяльності ДСА немає прозорості, керівництво Судової адміністрації намагається приховувати навіть звичайну інформацію», - звернувся до членів Комісії Богдан Моніч.

У підсумку для голосування Комісії були запропоновані дві пропозиції:

про закриття дисциплінарного провадження щодо Максима Пампури у зв’язку з відсутністю в його діях складу дисциплінарного проступку

про притягнення Максима Пампури до дисциплінарної відповідальності у виді догани у зв’язку з неналежним виконанням свої обов’язків

Автором останньої пропозиції став член Комісії, суддя Верховного Суду Євген Синельников.

Він зазначив, що з розподілом премій в судах та структурі ДСА дійсно відбувалися дивні речі.

Крім того, він звернув увагу на епізод, коли «Профспілкова асоціація португальських суддів» передала Службі судовій охорони допомогу на 64,4 тис. євро (шоломи, бронежилети, індивідуальні аптечки). За попередньою домовленістю з ДСА, зазначені засоби особистої безпеки мали бути передані в суди в прифронтових районах для забезпечення безпеки працюючих там суддів, працівників апаратів судів та співробітників Судової охорони. Натомість, вони чомусь залишилися у розпорядженні ТУ ССО у Львівській області.

«Керівник ДСА не надав вичерпної відповіді, чому так сталося», - зазначив Євген Синельников.

Втім, пропозицію про закриття дисциплінарного провадження підтримала більшість членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби – члени ВРП Микола Мороз, Дмитро Лук’янов та члени ВККС Руслан Мельник і Андрій Пасічник.

Проти такої пропозиції проголосували члени Комісії – судді Верховного Суду Євген Синельников, Тетяна Малашенкова та Олександр Стародуб.

Відтак, Вищій раді правосуддя запропоновано закрити дисциплінарне провадження щодо Максима Пампури.

Також голова Комісії Микола Мороз зазначив, що, на його думку, є непорозуміння між РСУ та ДСА, яке виливається у відповідні дисциплінарні провадження. Він запропонував створити координаційну робочу групу, у яку увійдуть представники ВРП, ВККС, РСУ та ДСА для пошуку шляхів вирішення проблем, що виникають під час діяльності зазначених органів.

Нагадаємо, що як раніше повідомляла «Судово-юридична газета» 12 січня Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя визнала відсутність складу дисциплінарного проступку в діях виконуючого обов’язки голови Державної судової адміністрації Максима Пампури у ситуації, що склалася навколо санаторію «Шкло».

Джерело фото: SUD.UA

Автор: В’ячеслав Хрипун

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