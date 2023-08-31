Діяльність Державної судової адміністрації у 2022-2023 роках визнана незадовільною – Рада суддів України

Керівництво ДСА запропоновано перевірити на наявність дисциплінарних проступків.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України 30 серпня 2023 року фактично винесла вирок Державної судової адміністрації, визнавши незадовільною роботу ДСА з питань організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів судової влади у 2022 році та у січні-серпні 2023 року.

Також, РСУ ініціювала перед Вищою радою правосуддя проведення перевірки керівників ДСА (голови ДСА Олексія Сальнікова та його заступника Максима Пампури) щодо наявності в їх діях ознак дисциплінарного правопорушення.

Підставою для такого рішення РСУ стали: надання Раді суддів недостовірної інформації, незабезпечення виконання рішень З’їзду суддів та Ради суддів, неналежне виконання керівництвом ДСА своїх посадових обов’язків, порушення виконавчої дисципліни.

Також, Рада суддів порушила перед Рахунковою палатою питання проведення аудиту ефективності використання ДСА бюджетних коштів на заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення правосуддя в Україні упродовж 2022-2023 років.

Крім того, РСУ доручило ДСА негайно вжити заходів щодо відновлення трансляції судових засідань на YouTube каналі «Судова влада України».

Рада суддів також доручила ДСА вжити невідкладних заходів стосовно вирішення питання забезпечення видатків Київського окружного адміністративного суду на оплату праці працівників апарату, а також для придбання усіх необхідних товарів (у тому числі оргтехніки та серверного обладнання) та послуг.

Також, ДСА повинна вжити невідкладних заходів для належного забезпечення судів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, усім необхідним для повноцінного здійснення правосуддя.

Нагадаємо, що у Ради суддів України та Вищої ради правосуддя раніше виникло чимало питань до діяльності ДСА у 2022-2023 роках.

«Судово-юридична газета» детально повідомляла про суть претензій, що виникли до ДСА. Зокрема, це пасивна позиція судової адміністрації щодо захисту фінансових інтересів судової влади, численні проблеми, пов’язані зі станом Служби судової охорони, непрозора ситуація з нарахування премій в судах та структурі ДСА, численні маніпуляції зі статистикою розміру нарахованих в судах премій, відсутність реальної допомоги судам, які опинилися в складному становищі, небажання ДСА виплачувати суддівську винагороду суддям, які є діючими військовослужбовцями, ймовірна наявність кулуарних домовленостей з органами виконавчої влади тощо.

Детальніше про претензії до ДСА можна дізнатися за посиланнями тут та ось тут.

З повним текстом рішення Ради суддів України щодо визнання незадовільною діяльності ДСА у 2022 році та у січні-серпні 2023 року, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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