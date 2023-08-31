Казахстан віддаляється рф: нафту планують транспортувати в обхід росії

Казахстан шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через рф.

Джерело фото: Bloomberg

Казахстан, що є найбільшим виробником нафти в Центральній Азії, купує танкери для транспортування своєї нафти через Каспійське і Чорне море, – повідомляє Bloomberg.

«Підрозділ державної компанії АО «Національна компанія «КазМунайГаз» вже купив два танкери, які були пошкоджені в результаті аварії на нафтопроводі в Росії. АТ «КазМунайГаз» вже придбала два танкери дедвейтом 8 000 тонн кожен – відносно невеликі судна за стандартами нафтової промисловості – для транспортування нафти через Каспійське море», – повідомив заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов.

За його словами, компанія планує придбати ще два судна дедвейтом 80 000 тонн кожне – один з найпоширеніших розмірів вантажу – для роботи в Чорному морі.

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