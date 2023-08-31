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Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

  1. У світі

Казахстан віддаляється рф: нафту планують транспортувати в обхід росії

21:25, 31 серпня 2023
Казахстан шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через рф.
Казахстан віддаляється рф: нафту планують транспортувати в обхід росії
Джерело фото: Bloomberg
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Казахстан, що є найбільшим виробником нафти в Центральній Азії, купує танкери для транспортування своєї нафти через Каспійське і Чорне море, – повідомляє Bloomberg.

«Підрозділ державної компанії АО «Національна компанія «КазМунайГаз» вже купив два танкери, які були пошкоджені в результаті аварії на нафтопроводі в Росії. АТ «КазМунайГаз» вже придбала два танкери дедвейтом 8 000 тонн кожен – відносно невеликі судна за стандартами нафтової промисловості – для транспортування нафти через Каспійське море», – повідомив заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов.

За його словами, компанія планує придбати ще два судна дедвейтом 80 000 тонн кожне – один з найпоширеніших розмірів вантажу – для роботи в Чорному морі.

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