Спілкуватися із податковою під час розгляду скарг і перевірок можна буде онлайн, – Гетманцев зареєстрував законопроект

Платники податків зможуть взаємодіяти з податківцями у режимі відеоконференції.

Джерело фото: ДПС

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 9662 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків. Автором виступає голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев разом з колегами.

Так, проектом закону пропонується передбачити можливість для платника податків взаємодіяти з контролюючим органом у режимі відеоконференції (зокрема, під час розгляду матеріалів скарг та перевірок).

Як зазначають автори, продовжуючи тренд на диджиталізацію податкових процедур, важливим напрямком є забезпечення можливості платників податків використовувати зручні електронні сервіси для полегшення комунікації з представниками контролюючих органів без особистої присутності.

Зокрема, участь платника податків у режимі відеоконференції поза межами приміщення контролюючого органу може суттєво підвищити якість розгляду матеріалів скарг або перевірок з можливістю заслуховування позиції платника податків або його представника без особистої присутності.

Окрім того, проект закону також покликаний врегулювати деякі інші питання.

Зокрема, потребує вирішення питання щодо коригування фінансового результату до оподаткування шляхом його збільшення у разі безоплатної передачі суб'єктами господарювання державного сектору економіки органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі суб’єкти, нематеріальних активів, які створені, модернізовані та/або придбані за рахунок коштів державного бюджету в рамках виконання проектів інформатизації та/або програм електронного урядування, та/або отримані за результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

Наприклад, за розрахунками уряду на сьогоднішній день здійснення передачі створених, модернізованих та придбаних нематеріальних активів за період 2020-2021 роки від ДП «ДІЯ» до Мінцифри спонукає до виникнення зобов’язань щодо сплати податку на прибуток у розмірі 17 352 300,63 гривень, що створює суттєві перепони для належного врегулювання питання щодо передачі відповідних активів.

Також потребує врегулювання питання щодо затвердження норм втрат і виходу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального.

Окрім того, з метою узгодження положень чинного законодавства, а також усунення неактуальних положень потребують внесення змін окремі норми податкового законодавства, зокрема, уточнення повноважень контролюючих органів щодо обміну інформацією з правоохоронними органами тощо.

Тому також пропонується:

встановити, що положення підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України, які передбачають збільшення фінансового результату до оподаткування у разі безоплатної передачі на користь бюджетних установ товарів, робіт, послуг, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, не поширюються на випадки передачі нематеріальних активів суб'єктами господарювання державного сектору економіки органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі суб’єкти, за умови, що такі активи були створені, модернізовані та/або придбані за рахунок коштів державного бюджету в рамках виконання проектів інформатизації та/або програм електронного урядування, та/або отримані за результатами реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

врегулювати питання щодо затвердження норм втрат і виходу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;

скасувати функцію, що тимчасово здійснювалась контролюючими органами в частині формування Реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати суб’єктам господарювання − юридичним особам;

врегулювати функцію контролюючих органів щодо повідомлення правоохоронних органів про виявлені ознаки правопорушень.

Автор: Наталя Мамченко

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