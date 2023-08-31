Як перевірити сплату страхових внесків онлайн: алгорим дій

Пенсійний фонд України нагадав, що громадяни можуть самі перевірити, чи сплачує роботодавець за них страхові внески. Це можна зробити на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному додатку «Пенсійний фонд».
Для цього:
- Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Увійдіть в свій особистий кабінет, авторизувавшись зручним для вас способом: за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис, системи GOV.ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду.
- В особистому кабінеті оберіть розділ «Мій страховий стаж», щоб перевірити, скільки ви набули страхового стажу.
Зверніть увагу!
У цьому розділі відображаються відомості щодо страхового стажу набутого у період з 1 січня 2004 року – дати набрання чинності Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким запроваджено поняття «страховий стаж».
- Зайдіть в розділ «Моя заробітна плата», щоб побачити суми заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Раніше ми писали, що страховий стаж і військова служба за межами України будуть враховані при призначенні пенсії.
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