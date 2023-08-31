Як перевірити сплату страхових внесків онлайн: алгорим дій

Для перевірки даних щодо сплати страхових внесків треба зробити декілька кроків.

Пенсійний фонд України нагадав, що громадяни можуть самі перевірити, чи сплачує роботодавець за них страхові внески. Це можна зробити на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному додатку «Пенсійний фонд».

Для цього:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Увійдіть в свій особистий кабінет, авторизувавшись зручним для вас способом: за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис, системи GOV.ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду. В особистому кабінеті оберіть розділ «Мій страховий стаж», щоб перевірити, скільки ви набули страхового стажу.

Зверніть увагу!

У цьому розділі відображаються відомості щодо страхового стажу набутого у період з 1 січня 2004 року – дати набрання чинності Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким запроваджено поняття «страховий стаж».

Зайдіть в розділ «Моя заробітна плата», щоб побачити суми заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Раніше ми писали, що страховий стаж і військова служба за межами України будуть враховані при призначенні пенсії.

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