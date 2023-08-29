Страховий стаж і військова служба за межами України будуть враховані при призначенні пенсії

Трудова діяльність і військова служба за межами України будуть зараховані до страхового стажу чи військової служби на основі міжнародних договорів, ратифікованих Україною, або ж на основі відповідних умов у державі перебування.

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Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України» (реєстр. № 9453).

Як пояснили у Апараті Верховної Ради, цей законопроєкт вирішує проблеми зараховування до страхового стажу чи військової служби періоди трудової діяльності чи служби за межами України. Зміни стосуються більше двох мільйонів пенсіонерів: майбутніх і діючих.

Згідно з документом, відтепер трудова діяльність і військова служба за межами України будуть зараховані до страхового стажу чи військової служби на основі міжнародних договорів, ратифікованих Україною, або ж на основі відповідних умов у державі перебування.

Зокрема, у Міністерстві соціальної політики зазначають, що періоди страхового стажу та військової служби з 19 лютого 2014 року не будуть враховані, якщо особа добровільно працювала в незаконних органах, створених на тимчасово окупованих територіях, а також служила в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора.

Законопроєктом спрощується механізм виплати пенсії особам, переміщеним із АР Крим. Людина декларуватиме в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії неодержання пенсії від відповідних органів рф. Відновлення пенсії відбуватиметься без атестата про припинення виплати пенсії та без паперової пенсійної справи.

Щодо осіб, які тимчасово проживають за кордоном, то пенсії виплачуватимуться на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження до 31 грудня кожного року особою фізичної ідентифікації. Це можна буде здійснити через консульські установи або віддалено через веб-портал Пенсійного фонду України.

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