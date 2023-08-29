Авіакатастрофа під Житомиром: ДБР почало розшифровувати «чорні скриньки»

Розпочалося 8 експертиз, також буде проводитися внутрішнє розслідування.

Колаж: Главред, фото: ДБР

Державне бюро розслідувань розпочало розшифрування «чорних скриньок» двох літаків L-39, які зіштовхнулись поблизу Житомира. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

Як відомо, внаслідок авіакатастрофи загинули троє пілотів: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков «Juice».

«Буде проводитися внутрішнє розслідування штабом Повітряних сил, чому стався цей інцидент під час вильоту навчально-бойових літаків. Відомо і те, що розпочалася розшифровка чорних скриньок. Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто технічним характеристикам», - зазначила Сап’ян.

За її словами, розпочалося 8 експертиз. Саме вони мають встановити причину авіакатастрофи: чи до цього призвела несправність літаків, чи помилка пілотів, чи мало місце порушення при організації проведення польотів.

«І ми очікуємо початку судово-медичних експертиз. Досудове розслідування триває. ДБР проведе ретельну перевірку, щоб встановити всі причини цієї трагедії», - сказала речниця.

Щодо термінів розслідування, вона зауважила, що попереду у правоохоронців копітка та тривала робота. Сап’ян також нагадала, що у випадку з січневою авіакатастрофою, внаслідок якої якій загинуло керівництво МВС, «лише на початку серпня цього року слідство оприлюднило певні результати і експертиз, і досудового розслідування».

Раніше ми писали, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області.

Також за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження.

Крім того, у Повітряних силах оцінили, скільки може тривати розслідування авіакатастрофи під Житомиром.

Додамо, що є три можливі версії трагедії.

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