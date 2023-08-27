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Авіакатастрофа на Житомирщині: Повітряні сили оприлюднили імена загиблих пілотів

10:55, 27 серпня 2023
В авіакатастрофі загинули В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков «Juice».
Авіакатастрофа на Житомирщині: Повітряні сили оприлюднили імена загиблих пілотів
Колаж: sud.ua
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Як відомо, 25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок катастрофи окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Загинули в авіакатастрофі троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». За словами військових, під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний «Juice». 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Раніше ми писали, що в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус».

Додамо, Державне бюро розслідувань повідомило, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області.

Також за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження.

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