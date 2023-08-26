В авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус»

У Житомирській області сталося зіткнення двох літаків, троє пілотів загинули.

Фото: dsnews.ua

В Житомирській області загинув відомий пілот з позивним «Джус». Про це повідомив знайомий пілота Павло Поцелуєв на своїй сторінці у Facebook.

«Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.

Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів.

Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо», - написав він.

За даними УП, увечері 25 серпня на Житомирщині сталося зіткнення двох навчальних літаків Л-39. У результаті інциденту загинув «Джус» та ще двоє льотчиків.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили «Громадському», що офіційний коментар буде згодом, а в Житомирській ОВА порадили звернутися до військового командування з цим питанням.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Житомирщині.

У пресслужбі заявили, що під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

«Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «JUICE».

Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас.

Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», - сказано у повідомленні.

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