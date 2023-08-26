Новий навчальний рік: де в Україні найбільше шкіл, які оснащені укриттям

Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що найгірше укриттями оснащені школи і садочки на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

Навчальні заклади на заході України оснащені укриттями краще, ніж на сході, де відбуваються активні бойові дії. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі Суспільному.

Найгірше укриттями оснащені школи і садочки на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

"Там, де частина територій окуповано, там безумовно укриттів немає", – говорить Оксен Лісовий.

Також наразі невідомо, чи буде на Харківщині з 1 вересня 2023 року очне навчання. За словами Лісового, у деяких громадах буде офлайн-навчання, а в інших – ні.

"В самому Харкові швидше за все таке рішення прийнято не буде. Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації",– каже міністр.

Раніше ми писали, що Лісовий розповів про те, що навчальні заклади працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах.

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