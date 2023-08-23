Оксен Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня

Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, вони можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.

Джерело фото: МОН

Очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий розповів про те, що навчальні заклади працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Рішення щодо формату навчання будуть ухвалювати ОВА та засновники закладів освіти.

Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, вони можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.

При цьому міністр розповів: якщо укриття не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, освітній процес можна організувати позмінно.

При цьому Лісовий додав, що форма освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року – залежно від безпекової ситуації в населеному пункті. А під час повітряних тривог навчання має перериватися, а учасники освітнього процесу повинні пройти до укриття до відбою.

Раніше ми писали, що очільник МОН наголосив, що якщо учень або учениця через нічні повітряні тривоги не виспалися і зранку почуваються втомленими, не варто змушувати дитину йти на перший урок.

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