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Оксен Лисовой рассказал, как будут учиться ученики с 1 сентября

09:33, 23 августа 2023
Если родители не хотят, чтобы их ребенок учился очно, они могут перевести его на другую доступную форму обучения.
Оксен Лисовой рассказал, как будут учиться ученики с 1 сентября
Источник фото: МОН
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Глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой рассказал о том, что учебные заведения будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Решения относительно формата обучения будут принимать ОВА и учредители учебных заведений.

Если родители не хотят, чтобы их ребенок учился очно, они могут перевести его на другую доступную форму обучения.

При этом министр рассказал, что если укрытие не может вместить нужное количество детей и педагогов, образовательный процесс можно организовать посменно.

При этом Лисовой добавил, что форма образовательного процесса может изменяться в течение учебного года – в зависимости от ситуации в населенном пункте. А во время воздушных тревог обучение должно прерываться, а участники образовательного процесса должны пройти в укрытие до отбоя.

Ранее мы писали, что глава МОН подчеркнул, что если ученик или ученица из-за ночных воздушных тревог не выспались и с утра чувствуют себя уставшими, не стоит заставлять ребенка идти на первый урок.

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