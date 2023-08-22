В Киеве чиновника коммунального предприятия подозревают в растрате на закупке топлива

Руководителю одного из коммунальных предприятий Деснянского района и его заместителю сообщили о подозрении по факту растраты 223 тысячи гривен на закупках горючего.

Начальник одного из коммунальных предприятий Деснянского района г. Киева и его заместитель получили подозрения по факту растраты бюджетных средств при осуществлении закупки горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Как сообщается, в сентябре 2021 года коммунальным предприятием проведены открытые торги по закупке нефти и дистиллятов. По результатам проведенной процедуры закупки победителем признано общество с самым низким ценовым предложением и заключен договор о закупке 33 тыс. литров бензина и 102 тыс. литров дизельного горючего.



В дальнейшем начальником коммунального предприятия и его заместителем заключен ряд дополнительных соглашений к основному договору, что привело к завышению цены на продукцию.



Кроме того, увеличение стоимости за товар повлекло за собой уменьшение количества поставок бензина и дизельного топлива, чем определено закупкой.



Выводом экономической экспертизы установлено приобретение коммунальным предприятием горюче-смазочных материалов по завышенным ценам на сумму свыше 223 тыс. грн.



Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.