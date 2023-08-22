У Києві посадовця комунального підприємства підозрюють у розтраті на закупівлі пального

Керівнику одного з комунальних підприємств Деснянського району і його заступнику повідомили про підозру за фактом розтрати 223 тисяч гривень на закупівлях пального.

Начальник одного із комунальних підприємств Деснянського району Києва та його заступник отримали підозри за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Як повідомляється, у вересні 2021 року комунальним підприємством проведено відкриті торги на закупівлю нафти і дистилятів. За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визнано товариство із найнижчою ціновою пропозицією та укладено договір про закупівлю 33 тис. літрів бензину та 102 тис. літрів дизельного пального.



У подальшому начальником комунального підприємства та його заступником укладено низку додаткових угод до основного договору, що призвело до завищення ціни на продукцію.



Крім цього, збільшення вартості за товар потягло за собою зменшення кількості поставок бензину та дизельного пального, ніж визначено закупівлею.



Висновком економічної експертизи встановлено придбання комунальним підприємством паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами на суму понад 223 тис. грн.



Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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