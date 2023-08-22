«На днях ще побачите»: Буданов анонсував проблеми для окупантів у Криму

Глава ГУР зауважив, що багато людей на окупованому півострові чекають на звільнення.

Фото: detector.media

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що «днями» всі побачать, як на території тимчасово окупованого росією Кримського півострову знищуватиму загарбників. Про це він сказав каналу ITV у переддень третього саміту Кримської платформи.

Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, Буданов, наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на це.

«І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите», - сказав він Буданов.

Раніше Кирило Буданов запевнив, що до звільнення Криму від окупантів залишилося чекати недовго.

На запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів: «Скоро».

При цьому точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі.

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