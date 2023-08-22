«На днях еще увидите»: Буданов анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что «на днях» все увидят, как на территории временно оккупированного россией Крымского полуострова буду уничтожать захватчиков. Об этом он сказал каналу ITV в преддверии третьего саммита Крымской платформы.
Говоря об освобождении Крыма от российских оккупантов, Буданов подчеркнул, что на полуострове есть много людей, ожидающих этого.
«И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», - сказал он Буданов.
Ранее Кирилл Буданов заверил, что до освобождения Крыма от оккупантов осталось ждать недолго.
На вопрос, когда же украинские войска войдут в Крым, руководитель ГУР ответил: «Скоро».
При этом точной даты деоккупации полуострова Буданов не стал называть, а лишь заверил, что это произойдет вскоре.
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