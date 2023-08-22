ВАКС конфисковал имущество Минобороны Беларуси

Речь идет об авиационном двигателе и воздушном стартере.

Высший антикоррупционный суд применил санкцию в отношении Минобороны Беларуси и конфисковал составляющие системы электрического авиационного пуска.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".

ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска», – сообщает суд.

Ранее мы сообщали, что Минюст подал иск о взыскании активов Минобороны Беларуси.

Речь шла об 1 авиационном двигателе и воздушном стартере.

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