Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Хозяйственный суд сможет взыскать с должника штраф до 107 тысяч грн во время осуществления судебного контроля за исполнением решения

В гражданском и хозяйственном судопроизводстве появится институт судебного контроля за исполнением судебных решений.

Судебные решения о взыскании денег с Кабмина можно будет выполнить, – Правительство внесло законопроект

Казначейству разрешат выполнять судебные решения о взыскании средств из Кабинета Министров Украины.

Руководство суда навязало судье помощника против ее воли, но судья отказалась с ним работать

Как оказалось, близкий родственник помощника судьи является обвиняемым в деле, рассматриваемом судьей.

Верховная Рада приняла закон об исчислении сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны

Парламент принял изменения в УПК: по мнению депутатов, практика засвидетельствовала потребность изменений в исчислении сроков досудебного расследования в производствах, где никто не уведомлен о подозрении.

Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге

Владимир Зеленский: «На южном направлении все очень плотно заминировано, и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицит бронированной техники».

  1. Суд инфо

ВАКС конфисковал имущество Минобороны Беларуси

12:57, 22 августа 2023
Речь идет об авиационном двигателе и воздушном стартере.
ВАКС конфисковал имущество Минобороны Беларуси
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший антикоррупционный суд применил санкцию в отношении Минобороны Беларуси и конфисковал составляющие системы электрического авиационного пуска.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".

ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска», – сообщает суд.

Ранее мы сообщали, что Минюст подал иск о взыскании активов Минобороны Беларуси.

Речь шла об 1 авиационном двигателе и воздушном стартере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду