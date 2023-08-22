Прохождение ВВК, компенсации за ранение: Резников пообещал решить неотложные проблемы участников боевых действий

Продолжается работа по решению текущих проблем участников боевых действий, в частности по получению статуса УБД, прохождению военно-врачебных комиссий и получения компенсаций за ранения.

В Украине продолжается работа по решению текущих проблем участников боевых действий, в частности, относительно получения статуса УБД, прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и получения компенсаций за ранения. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на Международном ветеранском форуме.

«За 9,5 лет этой войны у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы точно знаем их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и т.д. Мы работаем по всем этим вопросам и будут изменения. Пока уже быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей и т.д.», - сказал Резников.

Он отметил, что через некоторое время «у каждого среди родственников или близких друзей будут ветераны».

Поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет очень важное значение. Главная задача в том, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и понимал две вещи: этот воин прошел то, что буду завтра проходить я; второе – он/она выиграли для меня время», - подчеркнул министр.

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