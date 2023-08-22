Внутренний аудит в АРМА выявил нарушения в отборе управителей для санаториев

По результатам аудита АРМА были установлены нарушения в процедуре избрания управляющих для санаториев.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что внутренний аудит выявил нарушения в отборе управителей для санаториев. Об этом говорится в пресс-службе АРМА.

«Для выявления и устранения недостатков в конкурсных отборах, в АРМА проведен внутренний внеплановый аудит по определению победителей конкурсов по поиску управителей для санаториев «Солнечное Закарпатье», «Поляна» и «Цветок Полонины» в Закарпатской области.

По результатам аудита были установлены нарушения в процедуре избрания управляющих», - говорится в сообщении.

В АРМА добавили, что внутренними аудиторами предоставлен ряд рекомендаций, направленных на уточнение процедур отбора и создание новых открытых механизмов поиска лучшего управляющего, что обеспечит не только сохранение активов, но и увеличение их экономической стоимости и рост поступлений в бюджет.

Ранее АРМА обратилось к Правительству и ВАКС по поводу урегулирования проблемы управления санкционными активами.

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