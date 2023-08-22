Внутрішній аудит в АРМА виявив порушення у відборі управителів для санаторіїв

За результатами аудиту АРМА було встановлено порушення у процедурі обрання управителів для санаторіїв.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що внутрішній аудит виявив порушення у відборі управителів для санаторіїв. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

«Для виявлення та усунення недоліків у конкурсних відборах, в АРМА проведено внутрішній позаплановий аудит щодо визначення переможців конкурсів з пошуку управителів для санаторіїв «Сонячне Закарпаття», «Поляна» та «Квітка Полонини» у Закарпатській області.

За результатами аудиту було встановлено порушення у процедурі обрання управителів», - сказано у повідомленні.

У АРМА додали, що внутрішніми аудиторами надано ряд рекомендацій, спрямованих на уточнення процедур відбору та створення нових відкритих механізмів пошуку кращого управителя, що забезпечить не лише збереження активів, але й збільшення їх економічної вартості та зростання надходжень до бюджету.

Раніше АРМА звернулося до Уряду та ВАКСу щодо врегулювання проблеми управління санкційними активами.

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