АРМА звернулося до Уряду та ВАКСу щодо врегулювання проблеми управління санкційними активами

ВАКС пропонують направляти АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи, які перебувають в управлінні Нацагентства.

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Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Уряду та ВАКСу щодо врегулювання проблеми управління санкційними активами. Там зазначили, що врахування позиції АРМА дозволить покращити координацію між різними шляхами використання власності окупантів на користь України.

В чому проблема

Як пояснили у Агентстві, з початку повномасштабної війни значна кількість активів, що належать підсанкційним особам, арештовані у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА.

Агентство шукає для них управителів, які вкладають ресурси у відновлення об’єктів, забезпечують їх функціонування та сплачують надходження до бюджету. Однак якщо такі активи стягуються судом за санкційним механізмом, зусилля АРМА фактично виявляються даремними.

Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя, зазначають там.

«Цю проблему слід врегулювати для уникнення дублювання функцій та ефективного використання ресурсів державних органів», - наголошують у АРМА.

Що пропонують у Агентстві з розшуку та менеджменту активів

Нещодавно парламент змінив законодавство (закон №3137), уповноваживши Фонд держмайна управляти стягнутими санкційними активами. Але – крім випадків, визначених законом.

Поряд з цим, закон про АРМА (ст. 23) уповноважує Агентство виконувати рішення суду про конфіскацію, спеціальну конфіскацію та стягнення в дохід держави активів, які перебувають в його управлінні.

Тож ВАКС пропонують направляти АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи, які перебувають в управлінні Нацагентства.

Саме з цього приводу Кабміну та ВАКСу була надіслана позиція АРМА.

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