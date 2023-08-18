АРМА обратилось к Правительству и ВАКС по поводу урегулирования проблемы управления санкционными активами

ВАКС предлагают направлять АРМА во исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах, которые находятся в управлении Нацагентства.

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Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось к Правительству и ВАКС по поводу урегулирования проблемы управления санкционными активами. В АРМА отметили, что учет позиции АРМА позволит улучшить координацию между различными путями использования собственности оккупантов в пользу Украины.

В чем проблема

Как пояснили в Агентстве, с начала полномасштабной войны значительное количество активов, принадлежащих подсанкционным лицам, арестованы в уголовных производствах и переданы в управление АРМА.

Агентство ищет для них управляющих, которые вкладывают ресурсы в восстановление объектов, обеспечивают их функционирование и платят поступления в бюджет. Однако если такие активы взимаются судом по санкционному механизму, усилия АРМА фактически оказываются бесполезными.

Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего, отмечают там.

«Эту проблему следует урегулировать во избежание дублирования функций и эффективного использования ресурсов государственных органов», - подчеркивают в АРМА.

Что предлагают в Агентстве по розыску и менеджменту активов

Недавно парламент изменил законодательство (закон №3137), уполномочив Фонд госимущества управлять взысканными санкционными активами. Но – кроме случаев, определенных законом.

Наряду с этим, закон об АРМА (ст. 23) уполномочивает Агентство выполнять решения суда о конфискации, специальной конфискации и взыскании в доход государства активов, находящихся в его управлении.

Поэтому ВАКС предлагают направлять АРМА во исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах, которые находятся в управлении Нацагентства.

Именно по этому поводу Кабмину и ВАКСу была направлена позиция АРМА.

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