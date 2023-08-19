Укрпочта раскрыла алгоритм отправки пенсий и социальных выплат в Польшу

Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление.

Колаж: sud.ua

Теперь украинцы, которые раньше получали пенсии и социальные выплаты в «Укрпочте», смогут забирать средства заграницей. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Пока проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии услуга расширится и на другие страны.

Пошаговая инструкция по получению средств за границей:

Подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи. Для этого есть два возможных варианта: Забрать международный почтовый перевод по адресу временного пребывания за пределами Украины, предъявив документ, удостоверяющий личность.

онлайн, указать в форме все необходимые данные;

заполнить документ в бумажном виде, предварительно загрузив его по ссылке, вложить его в конверт с примечанием «пенсия переводом» и отправить по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление. Выплата производится в национальной валюте страны пребывания (в этом случае, в польских злотых).

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