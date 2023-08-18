Статус временной защиты для украинцев в США продлили на полтора года

Украинские беженцы, уже имеющие этот статус, должны перерегистрироваться в течение 60 дней.

Статус временной защиты украинцев в Соединенных Штатах Америки продлили на полтора года. Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

«Министр Алехандро Майоркас продлевает срок действия статуса для граждан Украины с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года», — сообщили в министерстве.

Украинские беженцы, уже имеющие этот статус, должны перерегистрироваться в течение 60 дней.

Получить временную защиту также смогут люди без гражданства, долгое время проживавшие в Украине.

Кроме того, для студентов, обучающихся в США, и в дальнейшем будет действовать разрешение запросить разрешение на трудоустройство, работать больше часов, чем предусмотрено визой F-1, и сократить учебную нагрузку, сохранив при этом статус неиммигранта.

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