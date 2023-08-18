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Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

Законодательство до сих пор закрывает от общества и СМИ информацию о выезде за границу должностных лиц – не пора ли парламентариям открыть эти данные.

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Верховный Суд выразил позицию о важности формирования мнения других лиц о недопустимости нарушения ПДД.

В парламенте подготовили изменения по конфискации товаров, перемещенных через границу с сокрытием от таможенного контроля

Как предлагают депутаты, соответствующее нарушение будет влечь штраф в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров или без таковой.

Банк отказал в открытии счета на денежную помощь, требуя наличия смартфона и цифровой подписи: что решила Большая Палата

Истец указал на незаконность отказа банковских учреждений в открытии ему банковского счета для «єПідтримки» путем использования смартфона, который истец иметь не обязан.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

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Статус временной защиты для украинцев в США продлили на полтора года

17:25, 18 августа 2023
Украинские беженцы, уже имеющие этот статус, должны перерегистрироваться в течение 60 дней.
Статус временной защиты для украинцев в США продлили на полтора года

Статус временной защиты украинцев в Соединенных Штатах Америки продлили на полтора года. Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

«Министр Алехандро Майоркас продлевает срок действия статуса для граждан Украины с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года», — сообщили в министерстве.

Украинские беженцы, уже имеющие этот статус, должны перерегистрироваться в течение 60 дней.

Получить временную защиту также смогут люди без гражданства, долгое время проживавшие в Украине.

Кроме того, для студентов, обучающихся в США, и в дальнейшем будет действовать разрешение запросить разрешение на трудоустройство, работать больше часов, чем предусмотрено визой F-1, и сократить учебную нагрузку, сохранив при этом статус неиммигранта.

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