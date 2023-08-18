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Статус тимчасового захисту для українців у США продовжили на півтора роки

17:25, 18 серпня 2023
Українські біженці, які вже мають цей статус, повинні перереєструватися упродовж 60 днів.
Статус тимчасового захисту для українців у США продовжили на півтора роки

Статус тимчасового захисту для українців у Сполучених Штатах Америки продовжили на півтора роки. Про це повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки США.

«Міністр Алехандро Майоркас продовжує термін дії статусу для громадян України з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року», — повідомили у міністерстві.

Українські біженці, які вже мають цей статус, повинні перереєструватися упродовж 60 днів.

Отримати тимчасовий захист також зможуть люди без громадянства, які тривалий час жили в Україні.

Крім того, для студентів, які навчаються у США, й надалі діятиме дозвіл запросити дозвіл на працевлаштування, працювати більше годин, ніж передбачено візою F-1, та скоротити навчальне навантаження, зберігши при цьому статус неімігранта.

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