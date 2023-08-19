Укрпошта розкрила алгоритм відправки пенсій та соціальних виплат до Польщі

Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява.

Колаж: sud.ua

Відтепер українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати в «Укрпошті», зможуть забирати кошти закордоном. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Наразі проект охоплює тих пенсіонерів, що перебувають в Польщі, але згодом послуга розшириться й на інші країни.

Покрокова інструкція для отримання коштів за кордоном:

Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Для цього є два можливі варіанти: Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

онлайн, зазначити у формі всі необхідні дані;

заповнити документ у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши його за посиланням, вкласти його у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у цьому випадку, у польских злотих).

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