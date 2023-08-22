Поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн: підприємцю загрожує 12 років за ґратами

Обвинувачений організував постачання одній із військових частин Закарпатської області 350 бронежилетів, які не відповідають вимогам ДСТУ, оскільки при здійсненні пострілу при певній дистанції можливе їх пробиття.

На Закарпатті судитимуть директора підприємства, який організував постачання неякісних бронежилетів до військової частини. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства за фактами заволодіння майном в особливо великому розмірі та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 191, ст. 209 КК України).

«Розслідуванням встановлено, що директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки договір про постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 6,4 млн грн.

У подальшому на виконання умов договору обвинувачений організував постачання одній із військових частин Закарпатської області 350 бронежилетів, які за документами мали відповідати 4 класу захисту.

Після отримання на розрахунковий рахунок грошових коштів за поставлені бронежилети, він легалізував їх», — йдеться у повідомленні.

Згідно висновку експертизи зазначені бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ, так як при здійсненні пострілу при певній дистанції можливе їх пробиття.

Таким чином, керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України на загальну суму 5,9 млн грн та в подальшому здійснив їх легалізацію.

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