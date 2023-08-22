Поставил в ВСУ бракованные бронежилеты почти на 6 млн грн: предпринимателю грозит 12 лет за решеткой

Обвиняемый организовал поставку одной из воинских частей Закарпатской области 350 бронежилетов, которые не отвечают требованиям ДСТУ, поскольку при совершении выстрела при определенной дистанции возможно их пробитие.

На Закарпатье будут судить директора предприятия, организовавшего поставки некачественных бронежилетов в воинскую часть. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия по фактам завладения имуществом в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 191, ст. 209 УК Украины).

«Расследованием установлено, что директор одного из предприятий Киевщины в мае 2022 года заключил с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки договор о поставках 350 бронежилетов 4 класса защиты на общую сумму 6,4 млн. грн.

В дальнейшем во исполнение условий договора обвиняемый организовал поставки одной из воинских частей Закарпатской области 350 бронежилетов, которые по документам должны соответствовать 4 классу защиты.

После получения на расчетный счет денежных средств за поставленные бронежилеты он легализовал их», — говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы, указанные бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ, так как при совершении выстрела при определенной дистанции возможно их пробитие.

Таким образом, руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины на общую сумму 5,9 млн. грн. и в дальнейшем осуществил их легализацию.

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