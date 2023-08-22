Финансовая поддержка внутренне перемещенных лиц: что изменилось с августа

С 1 августа 2023 г. вступили в силу нормы, касающиеся прекращения и непродления выплат пособия на проживание отдельным категориям внутренне перемещенных лиц.

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил изменения финансовой поддержки внутренне перемещенных лиц.

Так, с 1 августа 2023 г. вступили в силу нормы, установленные постановлением Кабинета Министров Украины от 11.07.2023 г. № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», касающиеся прекращения и не продления выплат пособия на проживание отдельным категориям внутренне перемещенных лиц.

В настоящем постановлении можно выделить три группы оснований для прекращения или не продления выплаты пособия:

– территориальные (связанные с перемещением ВПЛ внутри страны или за границу);

– материальные (связанные с имеющимся материальным состоянием лица);

– уголовные (связанные с осуждением лица или отбыванием им наказания).

К территориальным основаниям непродления выплат помощи ВПЛ относятся:

1) внутренне перемещенное лицо находится за границей более 30 календарных дней подряд (в 30-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, оздоровления детей, стажировки, лечения, реабилитации, что подтверждается соответствующими документами, в частности по приглашению принимающей стороны, а также дни пребывания за границей по таким причинам, как смерть членов семьи лица и его родственников, уход за больным ребенком младше 18 лет, пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, в связи с которыми лицо не по собственному желанию не могла вернуться из-за границы и может подтвердить такие обстоятельства документально);

2) внутренне перемещенное лицо вернулось к заброшенному месту жительства на территории боевых действий или временной оккупации.

Материальными основаниями прекращения выплат пособия ВПЛ являются:

1) внутренне перемещенное лицо приобрело транспортное средство (механизм), подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа);

2) внутренне перемещенное лицо совершило на сумму, превышающую 100 тыс. гривен, покупку земельного участка, квартиры (дома) (кроме жилья, полученного или приобретенного за счет государственного или местного бюджета), другого недвижимого имущества, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, других товаров долгосрочного потребления (кроме строительных материалов, если у лица повреждено/уничтожено жилье, и автомобилей) или оплатила (однократно) любые работы или услуги (кроме строительных, если у лица повреждено/уничтожено жилье, медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья);

3) внутренне перемещенное лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) денежные средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен;

4) внутренне перемещенное лицо имеет облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

5) внутренне перемещенное лицо совершило операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских (в том числе реабилитационных, протезирования) социальных и/или образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

6) внутренне перемещенное лицо имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенные на территориях, не ведутся боевые действия и не находится под оккупацией (кроме жилых помещений, непригодных для проживания, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий) , вызванных военной агрессией российской федерации против Украины или жилого помещения части которого площадью менее 13,65 кв.м на одного члена семьи).

Уголовные же основания непродления выплат помощи ВПЛ охватывают случаи, когда:

1) лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

2) лицо было осуждено за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 109, 110, 111 или частями третьей - восьмой статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, или объявлен в розыск.

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