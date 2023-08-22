Верховная Рада изменит условия отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

В частности, изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламент внесли законопроект об изменениях в механизмах выплаты за неиспользованные дни отпусков, единовременной помощи при увольнении с военной службы, выплаты денежного довольствия военнослужащим, спасателям и полицейским. Инициаторами проекта 9638 выступили народные депутаты Давид Арахамия, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко.

Относительно спасателей

Во-первых, авторы предлагают, чтобы не только порядок и условия денежного довольствия рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, то есть спасателей, устанавливались Кабмином, но и размер их денежного довольствия.

Также устанавливается, что спасателям, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы или захваченных заложниками, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, сохраняется денежное довольствие по последнему месту прохождения службы в размере должностного оклада, оклада по специальному званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.

Семьям указанных лиц ежемесячно выплачивается денежное довольствие в порядке и размерах, установленных Кабмином.

Однако эти нормы не распространяются на добровольно сдавшихся в плен спасателей, самовольно покинувших места службы.

Денежное довольствие выплачивается жене (супругу), а в случае ее (его) отсутствия - совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (ним), или законным представителям или усыновителям несовершеннолетних детей, а также находящимся на содержании лицам или родителям равными долями , если лицо не состоит в браке и не имеет детей.

Выплата денежного довольствия этим членам семей осуществляется до полного выяснения обстоятельств лишения личной свободы или захвата заложниками. Во всех случаях выплата денежного довольствия осуществляется не более, чем до дня исключения лица из списков личного состава органа гражданской защиты.

Относительно полицейских

Как и в отношении спасателей, законопроект предлагает установить, что размер денежного довольствия полицейских определяется Кабмином.

«Полицейские получают денежное довольствие, размер которого определяется Кабинетом Министров Украины в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени или ученого звания», - говорится в законопроекте.

Полицейским, которые увольняются со службы в полиции по собственному желанию, по возрасту, по состоянию здоровья (по болезни) или в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, в году увольнения, по их желанию, предоставляется очередной отпуск со следующим увольнением, продолжительность которого исчисляется пропорционально из расчета одной двенадцатой части отпуска за каждый полный месяц службы в году увольнения. Датой увольнения полицейского в этом случае последний день отпуска.

При увольнении полицейского со службы в полиции производится отчисление из денежного довольствия чрезмерно начисленной части очередного отпуска за время неотработанной части календарного года.

В случае гибели (смерти) полицейского такое отчисление не производится.

Полицейским, увольняющимся со службы в полиции, выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные во время прохождения службы дни: ежегодного основного и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска полицейского; ежегодного дополнительного отпуска лицам, имеющим двух или более детей младше 15 лет или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А І группы.

В случае смерти (гибели) полицейского денежная компенсация за все неиспользованные им дни отпусков выплачивается членам его семьи в порядке, установленном Правительством, а в случае их отсутствия такие средства входят в состав наследства.

Также меняется норма об отзыве полицейского из очередного отпуска.

Так, устанавливается, что отзыв полицейского из ежегодного отпуска, как правило, запрещается. В случае крайней необходимости отзыв полицейского из ежегодного отпуска осуществляется по письменному приказу руководителя, который уполномочен издавать такие приказы. Пока эта норма звучит так: «Отзыв полицейского из очередного отпуска, как правило, запрещается. В случае крайней необходимости отзыва из очередного отпуска может быть разрешен руководителю территориального органа полиции».

Полицейским, захваченным в плен или заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести при особых обстоятельствах, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по специальному званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера и других видов денежного довольствия. Семьям таких полицейских ежемесячно выплачивается денежное довольствие, в том числе дополнительные и другие виды денежного довольствия, в порядке определенном Министром внутренних дел.

Отпуск военнослужащих

Устанавливается, что в случае непредоставления военнослужащим ежегодных основных отпусков в связи с наступлением периодов, предусмотренных пунктами 17 (особый период с момента объявления мобилизации до введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации) и 18 (во время действия военного положения), такие отпуска предоставляются по истечении указанных периодов. В таком случае разрешается по желанию военнослужащих объединять ежегодные основные отпуска, но общая продолжительность объединенного отпуска не может превышать 90 календарных дней.

Если читать эту норму буквально, выходит, что в случае непредоставления военнослужащим ежегодных основных отпусков в связи с наступлением военного положения, такие отпуска предоставляются по окончании военного положения.

(В настоящее время эта норма звучит так: «В случае непредоставления военнослужащим ежегодных основных отпусков в связи с наступлением периодов, предусмотренных пунктами 17 и 18 настоящей статьи, такие отпуска предоставляются в следующем году. В таком случае разрешается по желанию военнослужащих объединять ежегодные основные отпуска два года, но при этом общая продолжительность объединенного отпуска не может превышать 90 календарных дней).

Корректируется норма Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно того, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной воинской службы, продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска, на которую они имеют право, за каждый полный месяц службы до конца календарного года (в настоящее время исключением являются не только военнослужащие-срочники, но и военнослужащие по призыву лиц офицерского состава, последних из этого исключения убирают).

Также устанавливается, что в год увольнения военнослужащих (указанных в абзацах первом и втором пункте 14 ст. 10-1 Закона) со службы в случае неиспользования ими ежегодного основного или дополнительного отпуска им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни, в том числе за прошедшие годы , ежегодного основного и ежегодного дополнительного отпуска, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16-2 Закона «Об отпусках».

Кроме того, авторы предлагают определить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих денежная компенсация за все неиспользованные ими дни, в том числе за прошлые годы, ежегодного основного и ежегодного дополнительного отпуска, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16-2 Закона «Об отпусках», выплачивается членам семей погибших (умерших) военнослужащих, указанных в абзаце 4 пункта 6 статьи 9 настоящего Закона, в порядке, установленном КМУ , а в случае их отсутствия – входит в состав наследства.

Также изменяются нормы пенсионного обеспечения и помощи военнослужащим (подробно об этом мы писали ранее).

Автор: Наталья Мамченко

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