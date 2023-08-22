Арахамия и Третьякова внесли законопроект о денежном довольствии военных и полицейских

В частности, предлагается установить условия, при которых увольняющимся военнослужащим выплачивается единовременная денежная помощь.

В Верховной Раде появился свежий законопроект, направленный, по словам авторов, на усиление социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Это законопроект 9638 от 21 августа, авторами которого выступают народные депутаты Давид Арахамия, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко с коллегами.

Авторы указывают на необходимость усовершенствования механизмов выплаты за неиспользованные дни отпусков, выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы, выплаты денежного обеспечения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавшим в плен полицейским, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы, или захваченных заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Речь идет об изменениях в Кодекс гражданской защиты и законов «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и «О Национальной полиции»:

сохранение денежного довольствия лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, или захваченных заложниками, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, по последнему месту прохождения службы в размере должностного оклада, оклада за специальным званием, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия и возможность его выплаты семьям указанных лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В частности, в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» определят, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, выплачивается единовременная денежная помощь в следующих размерах:

50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы – тем, которые увольняются с военной службы:

по состоянию здоровья;

по собственному желанию во время действия военного положения (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины);

50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы:

в связи с истечением срока контракта;

по возрасту;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);

в связи с выявлением одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31 Закона Украины «О разведке»;

по основаниям, определенным пунктом 1 части второй статьи 36 Закона Украины «О разведке»;

в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;

в связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);

по соглашению сторон – в случае приобретения военнослужащим права на пенсию за выслугу лет;

заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслуживших не менее 24 месяцев военной службы по контракту, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;

проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;

в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту военнослужащими, проходившими военную службу по контракту, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем вторым части третьей статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службу»;

25 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам в мирное время, перечень которых определяется КМУ.

Военнослужащим военной службы по призыву лиц офицерского состава единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия выплачивается в случае увольнения с военной службы по следующим основаниям:

в связи с истечением установленных сроков военной службы; по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется КМУ (в мирное время);

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

Автор: Наталья Мамченко

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