Арахамия и Третьякова внесли законопроект о денежном довольствии военных и полицейских

В Верховной Раде появился свежий законопроект, направленный, по словам авторов, на усиление социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Это законопроект 9638 от 21 августа, авторами которого выступают народные депутаты Давид Арахамия, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко с коллегами.
Авторы указывают на необходимость усовершенствования механизмов выплаты за неиспользованные дни отпусков, выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы, выплаты денежного обеспечения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавшим в плен полицейским, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы, или захваченных заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.
Речь идет об изменениях в Кодекс гражданской защиты и законов «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и «О Национальной полиции»:
- сохранение денежного довольствия лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, или захваченных заложниками, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, по последнему месту прохождения службы в размере должностного оклада, оклада за специальным званием, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия и возможность его выплаты семьям указанных лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
- уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
- уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
- усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
В частности, в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» определят, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, выплачивается единовременная денежная помощь в следующих размерах:
50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы – тем, которые увольняются с военной службы:
- по состоянию здоровья;
- по собственному желанию во время действия военного положения (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины);
50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы:
- в связи с истечением срока контракта;
- по возрасту;
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
- в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);
- в связи с выявлением одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31 Закона Украины «О разведке»;
- по основаниям, определенным пунктом 1 части второй статьи 36 Закона Украины «О разведке»;
- в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;
- в связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности;
- по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);
- по соглашению сторон – в случае приобретения военнослужащим права на пенсию за выслугу лет;
- заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслуживших не менее 24 месяцев военной службы по контракту, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;
- проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;
- в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту военнослужащими, проходившими военную службу по контракту, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем вторым части третьей статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службу»;
25 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам в мирное время, перечень которых определяется КМУ.
Военнослужащим военной службы по призыву лиц офицерского состава единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия выплачивается в случае увольнения с военной службы по следующим основаниям:
- в связи с истечением установленных сроков военной службы; по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется КМУ (в мирное время);
- в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.
Автор: Наталья Мамченко
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