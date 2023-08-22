Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Арахамия и Третьякова внесли законопроект о денежном довольствии военных и полицейских

В частности, предлагается установить условия, при которых увольняющимся военнослужащим выплачивается единовременная денежная помощь.

Судья Верховного Суда Виктор Стрельчук уволился в отставку

Виктор Стрельчук осуществлял правосудие более 30 лет.

В Офисе Генпрокурора определили, кто может получать подарки и что с ними делать

Для оценки стоимости подарков в Офисе Генпрокурора создали специальную комиссию.

Федор Вениславский: Украина сегодня является равноправным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры

Закулисные разговоры раздаются фоном уже полтора года, однако не думаю, что они приведут к консолидированным усилиям всех наших партнеров по принуждению Украины к переговорам, - Вениславский.

Как Совет судей допрашивал и. о. руководителя Государственной судебной администрации: хроника хаоса в ГСА

Непрозрачные премии аппаратов судов и ГСА, кадровые просчеты, юбилейные книги по случаю 20-летия ГСА, невыполнение решений РСУ.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Арахамия и Третьякова внесли законопроект о денежном довольствии военных и полицейских

10:57, 22 августа 2023
В частности, предлагается установить условия, при которых увольняющимся военнослужащим выплачивается единовременная денежная помощь.
Арахамия и Третьякова внесли законопроект о денежном довольствии военных и полицейских

В Верховной Раде появился свежий законопроект, направленный, по словам авторов, на усиление социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Это законопроект 9638 от 21 августа, авторами которого выступают народные депутаты Давид Арахамия, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко с коллегами.

Авторы указывают на необходимость усовершенствования механизмов выплаты за неиспользованные дни отпусков, выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы, выплаты денежного обеспечения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавшим в плен полицейским, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы, или захваченных заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Речь идет об изменениях в Кодекс гражданской защиты и законов «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и «О Национальной полиции»:

  • сохранение денежного довольствия лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, или захваченных заложниками, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, по последнему месту прохождения службы в размере должностного оклада, оклада за специальным званием, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия и возможность его выплаты семьям указанных лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
  • усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В частности, в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» определят, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, выплачивается единовременная денежная помощь в следующих размерах:

50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы – тем, которые увольняются с военной службы:

  • по состоянию здоровья;
  • по собственному желанию во время действия военного положения (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины);

50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы:

  • в связи с истечением срока контракта;
  • по возрасту;
  • в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
  • в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);
  • в связи с выявлением одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31 Закона Украины «О разведке»;
  • по основаниям, определенным пунктом 1 части второй статьи 36 Закона Украины «О разведке»;
  • в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;
  • в связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности;
  • по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);
  • по соглашению сторон – в случае приобретения военнослужащим права на пенсию за выслугу лет;
  • заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслуживших не менее 24 месяцев военной службы по контракту, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;
  • проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;
  • в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту военнослужащими, проходившими военную службу по контракту, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем вторым части третьей статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службу»;

25 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам в мирное время, перечень которых определяется КМУ.

Военнослужащим военной службы по призыву лиц офицерского состава единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия выплачивается в случае увольнения с военной службы по следующим основаниям:

  • в связи с истечением установленных сроков военной службы; по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется КМУ (в мирное время);
  • в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва