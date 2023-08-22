Судья Верховного Суда Виктор Стрельчук уволился в отставку

Виктор Стрельчук осуществлял правосудие более 30 лет.

Высший совет правосудия 22 августа 2023 года уволил в отставку судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Виктора Стрельчука.

Карьеру судьи Виктор Стрельчук начал в 1992 году, когда был избран Волынским областным советом на должность судьи Луцкого городского народного суда.

До избрания на должность судьи Виктор Стрельчук работал в должности прокурора.

В 1996 году Виктор Стрельчук был назначен на должность судьи Волынского областного суда (впоследствии – Апелляционного суда Волынской области).

В 2017 году Виктор Стрельчук по результатам конкурсного отбора был назначен на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Напомним, что 17 августа в отставку уволилась судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лилия Катеринчук.

Автор: Вячеслав Хрипун

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