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  1. В Украине

Когда глава фермерского хозяйства не платит ЕСВ

17:18, 22 августа 2023
Налоговики объяснили, что если председатель фермерского хозяйства является учредителем или другим определенным в Уставе лицом, при этом согласно Уставу не является членом такого хозяйства, то он не является плательщиком ЕСВ.
Когда глава фермерского хозяйства не платит ЕСВ
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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, когда глава фермерского хозяйства не платит ЕСВ.

Согласно п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №2464) плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) являются членами фермерского хозяйства, если они не принадлежат к кругу лиц, подлежащих страхованию по другим основаниям.

Согласно абзацу третьему ч. 8 ст. 9 Закона №2464 плательщики единого взноса, указанные в пп. 4, 5 и 5-1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464 (физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства), обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый вклад.

Законом, определяющим правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности фермерских хозяйств как прогрессивной формы предпринимательской деятельности граждан в области сельского хозяйства Украины, является Закон Украины от 19.06.2003 №973-IV «О фермерском хозяйстве» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №973).

Фермерское хозяйство подлежит государственной регистрации как юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель. Фермерское хозяйство действует на основе учредительного документа (для юридического лица – Устава, для хозяйства без статуса юридического лица – договора (декларации) о создании фермерского хозяйства) (ч. 4 ст. 1 Закона №973).

Глава фермерского хозяйства, зарегистрированный как физическое лицо – предприниматель, обязан уплачивать единый взнос за себя в порядке, установленном Законом №2464, как для физических лиц – предпринимателей. База начисления единого взноса для таких лиц установлена п. 2 и 3 ч. 1 ст. 7 Закона №2464.

Если председатель фермерского хозяйства, зарегистрированного как юридическое лицо, является членом такого хозяйства, о чем указано в Уставе, и не принадлежит к кругу лиц, подлежащих страхованию по другим основаниям, он обязан стать на учет в контролирующих органах как плательщик единого взноса согласно п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464 и уплачивать единый взнос за себя в порядке, установленном Законом №2464 для членов фермерского хозяйства. База начисления единого взноса для таких лиц установлена п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона №2464.

В случае если председатель фермерского хозяйства является учредителем или другим определенным в Уставе лицом, при этом согласно Уставу не является членом такого хозяйства, то он не является плательщиком единого взноса. 

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