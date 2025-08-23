ВПЛ не нужно повторно вставать на учет при смене места проживания: что стоит знать

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые изменили фактическое место проживания или пребывания, не нужно подавать новое заявление о постановке на учет. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
В то же время у ВПЛ есть ряд обязанностей в случае смены адреса:
Сделать это можно как в электронном виде (через портал «Дія»), так и в бумажной форме.
Какие данные необходимы в сообщении:
Кто может получить справку:
Что дальше:
Орган соцзащиты выдает новую справку о месте проживания, а предыдущую изымает.
Получить ее можно в подразделении соцзащиты или в ЦНАПе по месту фактического проживания.
