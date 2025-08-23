ВПЛ не нужно повторно вставать на учет при смене места проживания: что стоит знать

В то же время есть ряд обязанностей в случае смены адреса.

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые изменили фактическое место проживания или пребывания, не нужно подавать новое заявление о постановке на учет. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

В то же время у ВПЛ есть ряд обязанностей в случае смены адреса:

сообщить орган соцзащиты населения по новому месту проживания в течение 10 дней;

если человек возвращается к покинутому месту проживания — сообщить об этом не позже, чем за 3 дня до отъезда.

Сделать это можно как в электронном виде (через портал «Дія»), так и в бумажной форме.

Какие данные необходимы в сообщении:

ФИО и дата рождения;

паспортные данные и номер карты налогоплательщика;

адрес фактического проживания/пребывания;

электронный адрес и номер телефона;

в случае наличия детей — их ФИО и дата рождения.

Кто может получить справку:

совершеннолетние и несовершеннолетние ВПЛ (от 14 лет) — лично;

малолетние дети, недееспособные лица или те, чья дееспособность ограничена — через законного представителя (родители, опекуны и т. д.).

Что дальше:

Орган соцзащиты выдает новую справку о месте проживания, а предыдущую изымает.

Получить ее можно в подразделении соцзащиты или в ЦНАПе по месту фактического проживания.

