Практика судов
  1. В Украине

ВПЛ не нужно повторно вставать на учет при смене места проживания: что стоит знать

18:32, 23 августа 2025
В то же время есть ряд обязанностей в случае смены адреса.
ВПЛ не нужно повторно вставать на учет при смене места проживания: что стоит знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые изменили фактическое место проживания или пребывания, не нужно подавать новое заявление о постановке на учет. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

В то же время у ВПЛ есть ряд обязанностей в случае смены адреса:

  • сообщить орган соцзащиты населения по новому месту проживания в течение 10 дней;
  • если человек возвращается к покинутому месту проживания — сообщить об этом не позже, чем за 3 дня до отъезда.

Сделать это можно как в электронном виде (через портал «Дія»), так и в бумажной форме.

Какие данные необходимы в сообщении:

  • ФИО и дата рождения;
  • паспортные данные и номер карты налогоплательщика;
  • адрес фактического проживания/пребывания;
  • электронный адрес и номер телефона;
  • в случае наличия детей — их ФИО и дата рождения.

Кто может получить справку:

  • совершеннолетние и несовершеннолетние ВПЛ (от 14 лет) — лично;
  • малолетние дети, недееспособные лица или те, чья дееспособность ограничена — через законного представителя (родители, опекуны и т. д.).

Что дальше:

Орган соцзащиты выдает новую справку о месте проживания, а предыдущую изымает.

Получить ее можно в подразделении соцзащиты или в ЦНАПе по месту фактического проживания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Рада приняла закон о профессиональном образовании

Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Верховная Рада приняла закон о закрытии в публичных реестрах части данных об оборонных предприятиях

Закон предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду