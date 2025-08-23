Практика судів
  1. В Україні

ВПО не потрібно повторно ставати на облік при зміні місця проживання: що варто знати

18:32, 23 серпня 2025
Разом із тим є низка обов’язків у разі зміни адреси.
ВПО не потрібно повторно ставати на облік при зміні місця проживання: що варто знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які змінили фактичне місце проживання чи перебування, не потрібно подавати нову заяву про взяття на облік. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Разом із тим, у ВПО є низка обов’язків у разі зміни адреси:

  • повідомити орган соцзахисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів;
  • якщо людина повертається до покинутого місця проживання — повідомити про це не пізніше, ніж за 3 дні до від’їзду.

Зробити це можна як в електронному вигляді (через портал «Дія»), так і у паперовій формі.

Які дані необхідні у повідомленні:

  • ПІБ та дата народження;
  • паспортні дані та номер картки платника податків;
  • адреса фактичного проживання/перебування;
  • електронна адреса та номер телефону;
  • у разі наявності дітей — їхні ПІБ та дата народження.

Хто може отримати довідку:

  • повнолітні та неповнолітні ВПО (від 14 років) — особисто;
  • малолітні діти, недієздатні особи чи ті, чия дієздатність обмежена — через законного представника (батьки, опікуни тощо).

Що далі:

Орган соцзахисту видає нову довідку про місце проживання, а попередню вилучає.
Отримати її можна у підрозділі соцзахисту або в ЦНАПі за місцем фактичного проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Здобувачам профосвіти зможуть платити винагороду — Рада прийняла закон про професійну освіту

Закон передбачає, що винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Верховна Рада прийняла закон про закриття в публічних реєстрах частини даних щодо оборонних підприємств

Закон передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких буде регулювати Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду