ВПО не потрібно повторно ставати на облік при зміні місця проживання: що варто знати

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які змінили фактичне місце проживання чи перебування, не потрібно подавати нову заяву про взяття на облік. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Разом із тим, у ВПО є низка обов’язків у разі зміни адреси:

повідомити орган соцзахисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів;

якщо людина повертається до покинутого місця проживання — повідомити про це не пізніше, ніж за 3 дні до від’їзду.

Зробити це можна як в електронному вигляді (через портал «Дія»), так і у паперовій формі.

Які дані необхідні у повідомленні:

ПІБ та дата народження;

паспортні дані та номер картки платника податків;

адреса фактичного проживання/перебування;

електронна адреса та номер телефону;

у разі наявності дітей — їхні ПІБ та дата народження.

Хто може отримати довідку:

повнолітні та неповнолітні ВПО (від 14 років) — особисто;

малолітні діти, недієздатні особи чи ті, чия дієздатність обмежена — через законного представника (батьки, опікуни тощо).

Що далі:

Орган соцзахисту видає нову довідку про місце проживання, а попередню вилучає.

Отримати її можна у підрозділі соцзахисту або в ЦНАПі за місцем фактичного проживання.

