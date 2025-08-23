ВПО не потрібно повторно ставати на облік при зміні місця проживання: що варто знати

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які змінили фактичне місце проживання чи перебування, не потрібно подавати нову заяву про взяття на облік. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Разом із тим, у ВПО є низка обов’язків у разі зміни адреси:
Зробити це можна як в електронному вигляді (через портал «Дія»), так і у паперовій формі.
Які дані необхідні у повідомленні:
Хто може отримати довідку:
Що далі:
Орган соцзахисту видає нову довідку про місце проживання, а попередню вилучає.
Отримати її можна у підрозділі соцзахисту або в ЦНАПі за місцем фактичного проживання.
