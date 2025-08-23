В Киеве мужчина бросил гранату между жилыми домами

В Киеве мужчина бросил учебную гранату среди жилых домов Оболонского района.

В Оболонском районе столицы произошел взрыв. Как сообщили в полиции Киева, выяснилось, что взорвалась учебная светошумовая граната, которую бросил 45-летний местный житель.

В полиции отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Его задержали следователи в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

К счастью, пострадавших нет.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, которое предусматривает до 7 лет лишения свободы.

