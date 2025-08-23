У Києві чоловік кинув гранату між житловими будинками

У Києві чоловік кинув навчальну гранату серед житлових будинків Оболонського району.

У Оболонському районі столиці стався вибух. Як повідомили у поліції Києва, з’ясувалося, що вибухнула навчальна світло-шумова граната, яку кинув 45-річний місцевий мешканець.

У поліції зауважують, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та не зміг пояснити свої дії. Його затримали слідчі відповідно до ст. 208 КПК України.

На щастя, потерпілих немає.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, що передбачає до 7 років позбавлення волі.

