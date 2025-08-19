Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации действий правительства указала на э-Суд как на одну из антикоррупционных мер.

В тексте программы действий Кабмина указано следующее: «Внедрение современных цифровых инструментов, в частности э-Суда, э-Акциза, системы онлайн-мониторинга и цифровизации лицензирования игорного бизнеса, запуск Центра предоставления административных услуг 2.0 и других сервисов, которые обеспечат повышение прозрачности, эффективности и доступности государственных услуг для граждан и бизнеса».

Конкретизация, что такое «э-Суд», в документе отсутствует.

Позже выяснилось, что под «э-Судом» подразумевается не приложение «еСуд», которое когда-то ввело подведомственное Государственной судебной администрации госпредприятие, а цифровизация документооборота в судах.

Об этом кратко упомянул министр юстиции Герман Галущенко, отвечая на вопрос о повышении добропорядочности судебной ветви власти.

«Мы планируем программу э-Суд, которая, как минимум, цифровизирует документооборот — а вы знаете, что очень часто коррупция связана с оборотом документов в судах.

Когда, например, пытаются «завести» дело на нужного судью, а это происходит в бумажном виде сегодня. Когда заработает э-Суд, это тоже отпадет», — отметил он.

Напомним, что в судах уже давно функционирует автоматизированное распределение дел. Вместе с тем, долгое время шла речь о том, чтобы дела велись в электронном виде.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», весной 2025 года Государственная судебная администрация утвердила новую Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), которая предусматривает функционирование Подсистемы «Электронный документооборот суда». Эта подсистема должна обеспечить:

получение электронных документов из внешних источников и обмен электронными документами;

оцифровку бумажных документов и распознавание текста документов;

автоматизированное согласование и подпись документа;

формирование дел в электронном виде;

осуществление централизованного автораспределения дел;

регистрацию и учет электронных документов и дел, а также учет движения электронных документов и дел в Системе;

движение документов и дел в соответствии с настроенными деловыми процессами (в рамках общего и процессуального документооборота);

визуализацию связей между сущностями и между документами, а также визуализацию этапов рассмотрения документа или дела и так далее.

Вместе с тем, председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик сообщил, что ВСП ищет желающих профинансировать создание Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).

«Из-за прекращения поддержки Программы USAID сейчас ВСП ищет доноров для финансирования этого направления», — отметил председатель Совета правосудия.

В свое время предлагалось передать дальнейшую работу над ЕСИКС от ГСА к Минцифры.

Таким образом, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Кроме того, Герман Галущенко указал, что до конца 2025 года заработает электронный нотариат, интегрированный с демографическим реестром.

«Система э-Нотариата заработает уже до конца этого года. Мы свяжем э-Нотариат с базой данных Демографического реестра, что позволит нотариусам проверять действительность паспортов. Это сделает невозможным мошенничество и повысит безопасность нотариальных действий», — отметил министр.

По словам Галущенко, первые нотариальные действия онлайн нотариусы смогут совершать уже с января нового года. В частности, выдавать доверенности онлайн.

Также планируется «автоматическая регистрация недвижимости и бизнеса», когда, по словам Галущенко, «судебные решения будут поступать в реестры без вашего участия». Здесь следует заметить, что соответствующий законопроект правительства 13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса» уже натолкнулся на критику.

Кроме того, изменения будут касаться запуска онлайн-развода, и уже со следующего года можно будет оформить развод дистанционно.

К тому же, министр юстиции надеется на принятие в целом законопроекта 9363 о цифровизации исполнительного производства. Если должник выполнит обязательства, оплатит долг через банк, система автоматически будет исключать его из реестров, без необходимости дополнительно обращаться к государственному исполнителю для закрытия производства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.